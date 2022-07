Barbat inecat luni seara in raul Timis

Un barbat in varsta de 53 de ani s-a inecat luni seara in raul Timis.Martorii sustin ca omul a intrat in apa si la un moment dat a disparut. Cei care erau langa el au intrat in rau dupa el si l-au adus la mal. Cei care l-au cunoscut sustin ca omul era bolnav si nu este exclus ca sa i se fi facut rau cand a intrat in apa. Din nefericire manevrele de resuscitare facute de medici nu au avut nici un rezultat."In cursul acestei seri, 4 iulie a.c., in jurul orei 20:50, politistii Municipiul Lugoj ... citeste toata stirea