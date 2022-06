Barbat inselat cu 3.200 de lei de o clarvazatoare pe care ar fi cunoscut-o pe o retea de socializare

Un barbat de 45 de ani din judetul Caras-Severin s-a prezentat la politie pentru a sesiza ca a fost inselat cu 3.200 de lei de o clarvazatoare pe care a cunoscut-o pe o retea de socializare."Politisti de la Sectia 1 Politie Rurala Resita au fost sesizati de catre un barbat de 45 de ani din comuna Carasova despre faptul ca a fost inselat cu suma de 3.200 de lei. In cursul anului 2020, acesta ar fi trimis banii in mai multe transe, in contul unei persoane pe care ar fi cunoscut-o pe o retea de ... citeste toata stirea