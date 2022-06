Barbat jefuit in Parcul Civic din Timisoara, in care a fost talharit si jurnalistul britanic Charlie Ottley

Un barbat de 51 de ani a fost jefuit in Parcul Civic din Timisoara, acelasi parc in care a fost talharit si jurnalistul britanic Charlie Ottley. Atacatorul a fost prins dupa sase zile de la fapta sa si a fost retinut pentru 24 de ore, scrie news.ro.Incidentul a avut loc in data de 2 iunie, potrivit IPJ Timis."La data de 02.06.2022,politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Timisoara au fost sesizati cu privire la faptul ca in noaptea de 01.06.2022, un ... citeste toata stirea