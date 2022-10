Barbat lovit mortal de un cap de tractor pe o strada din Timisoara

A vrut sa scurteze drumul, insa si-a curmat propria viata. Un barbat de 62 de ani din Timisoara a murit lovit de un cap de tractor, in timp ce traversa strada prin loc nepermis.Nenorocirea a avut loc luni, in jur de ora pranzului, pe strada Andrei Saguna din oras. Un apel la 112 anunta producerea unui accident, iar la fata locului s-au deplasat mai multe echipaje ale politiei.Ajunsi la locul indicat, agentii au constatat ca un barbat, in varsta de 62 de ani, s-a angajat in traversarea ... citeste toata stirea