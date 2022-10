Barbat mort, captiv sub tractorul pe care il conducea si care s-a rasturnat peste el

Tragedie intr-o padure din judetul Hunedoara, dupa ce un barbat a fost strivit de tractorul cu care s-a dus sa adune lemne.Accidentul a avut loc in apropierea orasului Brad, in zona denumita de localnici Valea Bradului.Omul a mers singur in padure si a vrut sa doboare un copac. A legat un cablu de pom si a vrut sa il scoata din radacina cu utilajul. Tractorul insa a derapat, s-a rasturnat, iar soferul a ramas captiv dedesubt.Localnicii din apropierea padurii au fost cei care au dat alarma, ... citeste toata stirea