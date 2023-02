Barbat mort dupa ce a fost batut de un adolescent, in Timis. Victima a decedat la spital

Incidentul s-a petrecut la finalul anului trecut, in 3 decembrie la ora 22, in fata unei case din Bazos, judetul Timis. Adolescentul de 17 ani dadea cu pietre in poarta barbatului in varsta de 50 de ani pentru a-l provoca pe acesta. Atunci cand omul a iesit din casa sa il intrebe pe cel mic de ce ii loveste poarta cu pietre acesta l-a impins. Victima a cazut, iar atunci cand s-a ridicat, minorul a inceput sa o loveasca puternic cu pumnii in fata.Barbatul de 50 de ani a cazut din nou si s-a ... citeste toata stirea