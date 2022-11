Barbat mort dupa ce a sarit de la etaj, in Calea Sagului din Timisoara

Incidentul s-a petrecut joi dimineata, in Calea Sagului din Timisoara. Barbatul, in varsta de 58 de ani, repara o chiuveta in bucatarie, iar la un moment dat a sarit pe geam, de la etajul al doilea. Sotia lui a observat ca lipseste, iar cand s-a uitat pe geam l-a vazut intins la pamant.Femeia a cerut imediat ajutor insa medicii trimisi la fata locului nu au mai putut face nimic pentru sotul ei."Politistii Sectiei 3 Timisoara au fost sesizati cu privire la faptul ca pe strada ... citeste toata stirea