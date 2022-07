Barbat mort in urma unui accident de circulatie, la intrare in Lugoj

Accidentul s-a produs luni dupa-masa pe DJ592, la intrare in Lugoj dinspre Buzias. Barbatul a acrosat o autoutilitara care circula din sens opus, iar apoi a lovit si un autoturism. In urma impactului, soferul vinovat de producerea accidentului si-a pierdut viata, iar un alt barbat a fost ranit si transportat la spital."Un barbat de 52 de ani a condus un autoturism pe DJ 592 dinspre Timisoara inspre Lugoj, iar in aproapiere de intrarea in Lugoj a acrosat o autoutilitara condusa de un barbat in ... citeste toata stirea