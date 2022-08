Barbat prins de politisti la vama, dupa ce a accidentat o femeie la Timisoara si fugit de la locul unui accident

In fapt, la data de 11.08.2022, in jurul orei 16:25, un barbat a condus un autoturism pe strada Pavel Stoica din Timisoara catre localitatea Urseni, iar la intersectie cu strada Nicolae Stoica de Hateg a intrat in coliziune cu un autoturism condus de o femeie in varsta de 42 de ani, care circula din partea dreapta.In urma impactului, conducatoarea auto a fost ranita grav si transportata la spital.Conducatorul auto vinovat de producerea accidentului a parasit locul faptei.In urma ... citeste toata stirea