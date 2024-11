Barbat recidivist, suspectat ca o omorat un om si cainele acestuia. A furat 700 de lei pe care i-a jucat la "pacanele"

Un barbat in varsta de 35 de ani din judetul Bihor, recidivist, a fost arestat preventiv, fiind suspectat ca a ucis un om pentru suma de 700 de lei, bani pe care agresorul i-a pierdut, in aceeasi seara, la jocuri de noroc. Ulterior, el a revenit in casa victimei de unde a furat o tricicleta electrica, pe care i-a vandut-o fratelui sau. Procurorii au constatat, de asemenea, ca el a ucis si cainele victimei, care a sarit in apararea stapanului sau in momentul in care acesta a fost atacat, ... citește toată știrea