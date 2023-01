Barbat retinut dupa ce a dat foc la masina sotiei sale, in Timis

Incidentul a avut loc sambata dimineata, in jurul orei 5. Politistii au fost sesizati prin apel la SNUAU 112, de un barbat, in varsta de 41 de ani, din localitatea Bodo, judetul Timis, ca a izbucnit un incendiu la masina sa, parcata in fata casei.Oamenii legii s-au deplasat de urgenta la fata locului, impreuna cu un detasament de pompieri din Lugoj, care au stins incendiul.Din primele verificari, s-a stabilit ca masina apartine sotiei apelantului. In urma unei dispute intre cei doi soti, ... citeste toata stirea