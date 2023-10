Un barbat a fost retinut in urma a cinci perchezitii desfasurate in judetele Caras - Severin si Mures intr-un dosar privind furtul a aproximativ 35.000 de euro, a 20.000 de lei si al mai multor bijuterii din sediul unei firme din localitatea Bozovici. Conform politistilor, a fost recuperat 70% din prejudiciu"Ieri, 9 octombrie, politisti ai Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Caras - Severin, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului ... citeste toata stirea