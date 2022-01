Barbat salvat de la moarte de o patrula de la Gruparea de Jandarmi Mobila Timisoara

Sambata, in jurul orelor 14, jandarmii din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Timisoara, care se aflau in serviciul de patrulare in aria de responsabilitate, au fost ingerii pazitori ai unui barbat, intr-un moment crucial pentru viata sa.Jandarmii au fost alertati de pozitia barbatului de 69 de ani, care se afla rezemat de geamul unui magazin alimentar, din Cartierul Plopi, cu capul aplecat. In urma verificarii situatiei, acestia au constatat ca persoana este inconstienta si au solicitat in ... citeste toata stirea