Barbat spulberat de o locomotiva, in apropierea Pasajului de Cale Ferata de la Piata 700

Un barbat de 52 de ani a fost gasit mort pe calea ferata, in apropierea Pasajului de Cale Ferata de la Piata 700 din Timisoara. Din cercetarile politistilor reiese faptul ca acesta a fost accidentat de locomotiva."Astazi, 20 ianuarie a.c., in jurul orei 11:55, politistii Sectiei Regionale de Politie Transporturi Timisoara au fost sesizati prin apel 112, cu privire la faptul ca, in apropierea Pasajului de Cale Ferata Piata 700, pe sinele de cale ferata s-ar afla un barbat in stare de ... citeste toata stirea