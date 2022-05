Misiune de acordare prim-ajutor medical si evacuare aeromedicala, luni, in Muntii Almajului, in satul Stancilova, comuna Sopotu Nou, judetul Caras-Severin. A fost vorba despre un barbat cu politraumatisme, in urma unei cazaturi dintr-un copac, de la o inaltime de aproximativ 5 metri, relateaza realitateaderesita.net.A actionat, la sol, Garda ... citeste toata stirea