Barbat transportat in stare grava spital, cu arsuri pe 80 la suta din suprafata corpului, dupa ce si-ar fi dat foc, in casa scarii unui bloc

Un barbat de 75 de ani a ajuns la spital, vineri dimineata, dupa ce si-ar fi dat foc, in casa scarii unui bloc din municipiul Arad. Incendiul a fost stins de pompieri. Barbatul a suferit arsuri pe aproximativ 80 la suta din suprafata corpului, fiind gasit inconstient, dar cu semne vitale.Potrivit ISU Arad, pompierii au fost solicitati sa intervina, in jurul orei 7.00, la un incendiu izbucnit la deseuri menajere, in scara unui bloc de locuinte din municipiul Arad, pe strada Vasile Goldis. ... citește toată știrea