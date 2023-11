Un barbat care si-a lovit concubina cu un ciocan in cap si in mana, intr-o statie de autobuz din Timisoara, a fost trimis in judecata, in stare de arest preventiv.Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a unui barbat, acuzat de tentativa de violenta in familie."In fapt, s-a retinut ca in data de 06.11.2023, in jurul orei 22:10, inculpatul ... citeste toata stirea