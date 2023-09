Starea barbatului de 55 de ani, impuscat in cap cu un pistol cu glont, iar apoi fiind injunghiat cu o surublenita in gat, in data de 21 septembrie, s-a agravat.Barbatul a fost supus unei interventii chirurgicale imediat ce ajuns la Spitalul Clinic Judetean Arad. Glontul i-a provocat o hemoragie masiva si nu a putut fi extras in urma interventiei chirurgicale.Conform specialarad.ro, barbatul se afla in moarte cerebrala, iar familia si-a dat acordul pentru ca organele celui drag lor sa fie ... citeste toata stirea