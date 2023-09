Barbatul care, la finalul lunii iunie, a intrat in locuinta unor batrani situata intr-un imobil din Timisoara, chiar in apropierea Tribunalului Timis, si i-a ucis pe cei doi, luandu-le banii incasati de la locatari pentru intretinerea blocului, a fost trimis in judecata. El este acuzat de omor calificat si talharie calificata.Minda Alexandru Andrei, de 38 de ani, este originar din Voivodint, un sat de la periferia orasului Vraset, Serbia, o localitate aflata la 92 de kilometri de Timisoara. ... citeste toata stirea