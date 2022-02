Barbatul care a ucis fetita de patru ani a concubinei sale, iar apoi a incendiat cadavrul, si-a recunoscut fapta in instanta

Barbatul de 23 de ani care in toamna anului trecut a ucis fetita de patru ani a concubinei sale, iar apoi a incendiat cadavrul langa un cimitir din municipiul Arad, a aparut vineri pentru prima data in fata instantei Tribunalului Arad in procesul de fond si a recunoscut ca a lovit fetita provocand decesul, dar a cerut schimbarea incadrarii juridice a faptei din omor in lovituri cauzatoare de moarte.Mama fetitei cere daune morale de un milion de euro.Sedinta de judecata nu a fost publica, ... citeste toata stirea