Barbatul care a provocat scandalul din parcarea unui supermarket din Arad a fost retinut dupa ce l-a impuscat in cap pe presupusul amant al partenerei sale, iar apoi l-a injunghiat in gat cu o surubelnita, victima fiind in coma la spital. Suspectul a vrut sa o impuste si pe femeie, dar arma - un pistol cu glont - nu s-a descarcat, astfel ca a tras-o afara din masina si a calcat-o pe cap de mai multe ori. Barbatul, care are 50 de ani, ar fi comis aceste fapte din gelozie.Barbatul, in varsta de ... citeste toata stirea