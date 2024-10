Barbatul care s-a impuscat in cap, vinerea trecuta, intr-un poligon din Timisoara, a murit

Barbatul in varsta de 37 de ani care s-a impuscat in cap, vinerea trecuta, intr-un poligon de trageri din Timisoara, a murit, joi dimineata, la Spitalul Judetean din Timisoara.Barbatul se afla in coma de gradul 4, dupa ce vinerea trecuta s-a impuscat in cap, in timp ce se afla intr-un poligon de trageri din Timisoara.Barbatul, care lucra ca agent de paza la o firma din Timisoara, era in depresie dupa decesul tatalui. Vineri ... citește toată știrea