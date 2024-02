Barbatul care si-a lovit fosta sotie cu un sucitor apoi i-a dat foc, trimis in judecata. Femeia a murit dupa ce a suferit arsuri pe 60% din suprafata

Un barbat din judetul Timis, care si-a lovit fosta sotie cu un sucitor apoi i-a dat foc, a fost trimis in judecata. Femeia a suferit arsuri pe 60% din suprafata corporala si a murit a doua zi.Parchetul de pe langa Tribunalul Timis anunta, joi, trimiterea in judecata a unui barbat pentru omor calificat."S-a retinut ca, in seara zilei de 24.09.2023, in timp ce se afla la locuinta sa din mun. Timisoara, pe fondul ... citește toată știrea