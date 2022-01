FOTO: Tion.roProcurorii anunta, joi, ca barbatul suspectat ca si-a ucis sotia, la Timisoara, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. El a injunghiat victima cu un cutit la baza gatului, ceea ce i-a produs femeii o hemoragie masiva ce a dus imediat la deces."In data de 12 ianuarie 2022, procurorii Timis au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul C.A.-C., sub aspectul comiterii infractiunii de violenta in familie (omor comis asupra sotiei), prevazuta de art.199 alin. ... citeste toata stirea