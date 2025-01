Bastionul Theresia prinde viata! Curtea de Onoare va fi reganditaf

Curtea de Onoare a Bastionului Theresia va fi reamenajata astfel incat sa poata gazdui evenimente de pana la 10.000 de participanti. Va fi schimbat mobilierul urban, se va reface iluminatul nocturn si vor fi deschise terasele verzi de deasupra cladirilor."Timisoara are nevoie de un asemenea spatiu pentru organizarea de evenimente de mare anvergura in aer liber. E nevoie de o schimbare de abordare in ceea ce priveste mixul corect de activitati culturale si servicii HoReCa. Bastionul e impartit ... citește toată știrea