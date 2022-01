Bataie cu cutite intre trei elevi in Piata 700. O eleva de 17 ani a injunghiat in piept un baiat, apoi a fugit

foto: captura Antena 3O bataie cu cutite intre trei elevi a avut loc in centrul orasului Timisoara.Este vorba despre trei tineri de 17 ani, o fata si doi baieti, care s-au certat in jurul Pietei 700 din Timisoara.Eleva l-a injunghiat in piept pe unul dintre ei, apoi a fugit.Apelul la numarul de urgenta 112 a fost dat miercuri dimineata cand o persoana semnala ca trei tineri se cearta in jurul pietei de flori. Mai mult, persoana ... citeste toata stirea