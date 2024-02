Cum mai poti avea incredere in Politia Municipiului Timisoara cand vezi o asemenea imagine cu avizierul aflat chiar in fata institutiei? Afisele sunt desprinse si lasate la voia intamplarii, de parca n-ar interesa pe nimeni ce are de comunicat Politia Municipiului Timisoara.Acesta este, de fapt, si mesajul transmis: "Nu conteaza ce scrie acolo, ca oricum nu intereseaza pe nimeni". Tabla e ruginita, pe jos e plin de gunoaie, iar afisele sunt foarte greu de citit. ... citeste toata stirea