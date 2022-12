Bataie de joc! Locuitorii din Nadrag, fara apa din cauza lemnagiilor

Comuna Nadrag are din nou probleme cu apa, din cauza unei firme care exploateaza material lemnos in amonte de frumoasa localitate de sub Varful Pades."Munca intensa" creeaza numeroase aluviuni pe paraul care se varsa in raul Nadragel, iar captarea apei pentru filtrare si distributie catre populatie devine de multe ori imposibila.Asa s-a intamplat si duminica, 11 decembrie, cand apa a trebuit oprita, deoarece era foarte murdara."Am sesizat toate autoritatile competente, sa ... citeste toata stirea