Un mare supermarket din Timisoara a dezvoltat o retea care ii face pe clienti neputinciosi in fata metodelor folosite. Practicile sunt incurajate si de actiunile palide ale organelor de control, focusate pe firmele mici, care sunt verificate si rasverificate, in timp ce colosii sunt evitati cu grija si chiar sunt dati exemplu de buna practica.In realitate, in spatele unei atitudini aparent deschise fata de client se ascunde o politica abuziva si total lipsita de transparenta. Iata doar cateva ... citeste toata stirea