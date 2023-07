Dupa ce a ridicat mai multe refugii pentru pasagerii transportului in comun din Timisoara, municipalitatea a reusit inlocuirea unuia dintre acestea. Este cel de la Catedrala, una dintre cele mai tranzitate statii de mijloace de transport in comun din oras.Varianta 2023 a statiilor de transport are schelet metalic si pereti laterali din sticla. In interior ofera o bancuta pe care pot sa se aseze cel mult patru persoane. Statia pare realizata pentru copii, oferind o protectie minima fata de ... citeste toata stirea