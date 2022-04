Bataie intre copii intr-un parc din Timisoara. Fata de 11 ani lovita cu pumnii si cu picioarele in cap de o alta. Imagini care va pot afecta emotional. Video

TIMISOARA. Scene violente intre copii la Timisoara. O fata de 11 ani a fost batuta cu salbaticie de o alta cu doar trei ani mai mare. Sub amenintari, a obligat-o sa se aseze in genunchi, apoi a tabarat asupra ei cu pumnii si cu picioarele. A lovit-o cu furie in cap si peste fata secunde bune.Actele de violenta au reprezentant, in fapt, o 'pedeapsa'. Agresoarea de 14 ani i-a aplicat o corectie celei de 11 care ar fi incercat sa-i fure iubitul.Totul s-a petrecut in Parcul Padurice din Timisoara ... citeste toata stirea