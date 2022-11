Bataie intre doi migranti, la Timisoara. Unul dintre ei a ajuns la spital

Incidentul a avut loc in noaptea de miercuri spre joi, intr-un imobil situat pe strada 1 Decembrie din Timisoara. Cei doi implicati, in varsta de 22, respectiv 26 de ani, lucrau acolo, iar la un moment dat s-au luat la bataie. In timpul altercatiei, tanarul de 26 de ani a cazut si s-a lovit la cap.Ulterior, acesta a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale."La data de 17.11.2022, in jurul orei 01:15, politistii Sectiei 1 Timisoara au fost sesizati cu privire la faptul ca la ... citeste toata stirea