Doua femei, in varsta de 43 si 63 de ani, au ajuns la sediul politiei dupa ce s-au batut in Piata I.C. Dragan, din centrul municipiului Lugoj. "Politistii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de tulburarea ordinii si linistii publice si lovire sau alte ... citeste toata stirea