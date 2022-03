Bataie intre romi la un priveghi, la Timisoara. Organizatorul amendat pentru ca a dat muzica prea tare

Circul a pornit la capul mortului, in noaptea de joi spre vineri, in timpul priveghiului, intr-o casa de pe strada Cluj. Ginerele celui decedat, in varsta de 33 de ani, a inceput sa se certe cu cumnatul sau, iar de acolo pana la bataie nu a mai fost decat un pas. In sustinerea cumnatului au intervenit si alti doi indivizi, iar tanarul de 33 de ani a fost batut.Politistii care au intervenit la scandal au fost nevoiti sa foloseasca spray-ul lacrimogen pentru a calma spiritele, iar la final au ... citeste toata stirea