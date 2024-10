Bataie la posta din Timisoara: o femeie a avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce a fost lovita de un coleg

O ancheta a fost deschisa la Posta din Timisoara, dupa ce angajatii s-au luat la bataie. Juristul institutiei este acuzat ca si-a lovit o colega cu o sticla, dupa o cearta. In paralel cu cercetarile sefilor si politistii au deschis un dosar penal in acest caz.Politistii din Timisoara au deschis un dosar de cercetare, dupa ce au fost sesizati de o angajata a Postei ca ar fi fost agresata de catre un jurist, intr-unul dintre birouri, scrie News.ro. Femeia ar fi fost lovita in picior cu o sticla ... citește toată știrea