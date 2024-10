Batran de 96 de ani, ratacit in zona centrala, ajutat de politistii locali sa ajunga acasa, in Calea Buziasului

Politistii locali, aflati in patrulare aseara, in jurul orei 21.15 in zona centrala a orasului, au fost directionati de Serviciul Dispecerat catre Strada C. Brediceanu, unde s-a semnalat prezenta unei persoane care parea ca s-a pierdut. La fata locului, politistii locali au observat un barbat in varsta, care era dezorientat si care a declarat ca nu mai stie cum sa ajunga acasa, dupa ce a pierdut tramvaiul. Este vorba despre un barbat in varsta de 96 de ani care locuieste in zona Buziasului, pe ... citește toată știrea