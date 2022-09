Batrana lovita si talharita in timp ce statea pe banca, in fata blocului, in Timisoara

Caz incredibil la Timisoara. O batrana a fost lovita si talharita in timp ce statea pe banca din fata blocului unde locuieste. Incidentul a avut loc in data de 30 august. Femeia a sunat imediat la Politie. Vinovatul a fost prins abia in 6 septembrie."In data de 30.08.2022, politistii Sectiei 4 Urbane Timisoara au fost sesizati de o femeie, in varsta de 81 de ani, cu privire la faptul ca, in cursul aceleiasi zile, in jurul orei 13:00, in timp ce se afla pe banca din fata blocului unde ... citeste toata stirea