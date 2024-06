"Bazar"! Dorina Zah aduce misterul exotic marocan la Lugoj

Vineri, 21 iunie, in foaierul Muzeului de Istorie, Etnografie si Arta Plastica din Lugoj, a avut loc vernisajul expozitiei de pictura "Bazar" apartinand artistei plastice Dorina Zah."Salutam cu bucurie expozitia colegei mele Dorina Zah, care este si restaurator in cadrul institutiei noastre. Intitulata elocvent Bazar, ea are ca punct de plecare vizita facuta de colega mea in Maroc. Este o ilustrare a misterioaselor bazare, a culturii si civilizatiei marocane si berbere. Este o expozitie ... citește toată știrea