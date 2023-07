Un loc al diversitatii, unde imaginatia nu cunoaste limite, iar generatiile se intalnesc in cadrul evenimentelor dedicate tuturor, despre asta este Iulius Town. Weekend-ul acesta in Iulius Gardens vor avea loc meciuri demonstrative de volei pe plaja, un spectacol stradal sustinut de artisti francezi si doua expozitii de fotografie. Iulius Town este partener al Timisoara - Capitala Europeana a Culturii in anul 2023, astfel ca o parte dintre evenimentele din cadrul proiectului sunt gazduite de ... citeste toata stirea