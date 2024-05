Bebelus in varsta de doar o zi, in stare grava transportat de urgenta de la Timisoara la Bucuresti cu un avion SMURD

Un bebelus in varsta de doar o zi, in stare grava, a fost transportat, marti seara, de la Timisoara la Bucuresti cu un avion SMURD."In urma cu doar cateva minute, echipajul avionului SMURD nr. 1123 a incheiat cu succes o misiune de salvare, ce a constat in transferul unui bebelus, in varsta de doar o zi, aflat in stare critica, de la Timisoara la Bucuresti", a transmis, marti seara, Inspectoratul General al Aviatiei.Potrivit sursei ... citește toată știrea