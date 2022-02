Bebelusul-palindrom s-a nascut la Maternitatea Bega din Timisoara pe 22.02.2022 la ora 02.22

Moment incredibil la Maternitatea Bega din Timisoara unde astazi a venit pe lume un baietel perfect sanatos. Victor s-a nascut in data de 22.02.2022 la ora doua si 22 de minute. Proaspata mamica este in extaz de fericire.Plima de emotie si nerabdare sa isi cunoasca copilul pe care l-a purtat in pantece timp de 9 luni, Dorotheea Turcu a venit inca de ieri la spital, dupa ce fatul dadea semne ca vrea sa vada lumina zilei.Doar ca Victor a decis sa vina pe lume intr-o zi si mai ales la o ora ... citeste toata stirea