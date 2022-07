Biblioteca Municipala din Lugoj, o biblioteca europeana

Pe langa importantul fond de carte al Bibliotecii Franceze, care a primit carti si reviste in limba franceza prin intermediul Asociatiei de Prietenie Orleans - Lugoj, Biblioteca Municipala din Lugoj si-a completat fondul de carte cu donatii de volume in limbile germana, ucraineana, portugheza si maghiara, dovedind o reala deschidere spre cultura europeana.Carte franceza a donat si doamna Catherine Maguer, cetatean francez care a locuit cativa ani in municipiul nostru si care se simte legata de ... citeste toata stirea