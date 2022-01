Bicicleta cu schiuri, ultima moda pe partie. Pot incerca chiar si cei care nu stiu sa schieze VIDEO

Iubitorii de munte si de zapada care ajung in statiunea Muntele Mic, din judetul Caras-Severin, au din acest an o oportunitate noua de distractie: snowtrike-ul sau snowbike-ul, in functie de cum prefera sa ii spuna fiecare. Concret, este vorba de o tricicleta pe schiuri cu care se poate cobori pe partiile dedicate schiorilor. Conceptul a fost adus in Romania din Austria de fiul lui Romeo Dunca, Cristian, care administreaza mai multe partii de pe Muntele Mic. "Este proiectul meu de suflet. Eu ma ... citeste toata stirea