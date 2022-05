Biciclist izbit de masina la Timisoara. Traversa pe trecerea de pietoni pe bicicleta. Foto

TIMISOARA. Accident pe Calea Sagului din Timisoara, miercuri la amiaza. Un biciclist a fost lovit in plin de o masina. Barbatul s-a avantat pe trecerea de pietoni fara sa coboare din sa.CITESTE SI:Au fost chemati criminalistii. A murit Iancu Popovici, indragit instrumentist din Banat, la doar 57 de aniAccidentul s-a petrecut la intersectia cu strada Mures. Biciclistul de 55 de ani traversa in viteza pe zebra, iar o soferita nu a reusit sa franeze la timp, pe cand voia sa iasa cu masina in ... citeste toata stirea