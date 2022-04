Biciclistii din Timisoara au primit de Pasti o parcare acoperita si securizata, la Palatul Administrativ - foto

Consiliul Judetean Timis a finalizat noua parcare securizata pentru biciclete, amplasata la Palatul Administrativ din Timisoara. In locul a doua asemenea locuri destinate autovehiculelor a fost ridicata parcarea pentru biciclete pe care administratia judeteana a aprobat-o in urma cu cateva luni.Forfota mare, in zilele de dinaintea Pastelui, in parcarea Palatului Administrativ din Timisoara. Mai multi mesteri montau o structura metalica avand acoperisul de culoare verde. Misterul constructiei ... citeste toata stirea