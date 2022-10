Biciclistul care a agresat sexual o tanara pe malul canalului Bega la Timisoara, arestat

TIMISOARA. Biciclistul care a incercat sa violeze o tanara pe malul canalului Bega in seara zilei de 5 octombrie a fost arestat pentru 30 de zile. Procurorii l-au prezentat pe barbat magistratilor de laJudecatoria Timisoara care au decis ca agresorul sa fie anchetat mai departe de dupa gratii.Va reamintim, atacul s-a petrecut in seara de 5 octombrie, la doi pasi de centrul orasului, aproape de Baile Neptun.Femeia, in varsta de 27 de ani, mergea spre casa dupa antrenamentul facut la o sala de ... citeste toata stirea