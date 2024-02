Bilant ingrijorator al politistilor timiseni! Banatenii prefera violenta in familie, drogurile si alcoolul

Inspectoratul Judetean de Politie Timis si-a facut raportul activitatii pe anul trecut, iar conform acestuia au fost sesizate 14.592 de fapte, fiind inregistrata o crestere cu 2,62 % in anul 2023, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2022.Mai exact, infractionalitatea in mediul rural a avut o crestere cu 6,17% fata de anul 2022 si in cel urban o urcare de 1,18%.In schimb, talhariile s-au imputinat, la sate neinregistrandu-se niciuna, in timp ce la orase furturile au inregistrat o scadere ... citește toată știrea