Casa Ronald McDonald din Timisoara sarbatoreste 15 ani de cand si-a deschis usile si este a doua Casa pentru familiile ai caror copii au fost internati la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Esurcanu"."Dincolo de prezenta fizica a Casei, sunt 15 ani in care am cunoscut parinti care au trecut prin momente dificile si le-am ascultat povesti de viata din care am inteles ce inseamna normalitatea unei familii dupa aflarea diagnosticului celui mic.Alaturi de oameni si companii care ... citeste toata stirea