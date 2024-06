Biroul Electoral Judetean Timis a anuntat rezultatele finale de la alegerile locale si europarlamentare din 9 iunie

Dupa o asteptare de noua zile, Timisul are si rezultatele finale ale votului cetatenilor, in cadrul alegerilor locale si cele europarlamentare organizate in data de 9 iunie. PSD si PNL sunt, clar, invingatoarele acestui scrutin in cel mai vestic judet al Romaniei, atat la scrutinele pentru CJT, consilii locale si primari, dar si la alegerile pentru Parlamentul European.La alegerile pentru sefia CJT au fost exprimate voturi din partea a 297.863 de alegatori, au fost 14.633 de voturi nule, iar ... citește toată știrea