Biserica de secol 18 de la Povergina, arsa in incendiu, ridicata cu ajutorul unor cricuri hidraulice FOTO

Voluntarii Asociatiei Biserici Inlemnite se afla in aceste zile la Povergina, o localitate de langa Faget, Timis, si lucreaza la refacarea bisericii de lemn care a ars in urma unui incendiu, in 2015. Este vorba de refacerea unui lacas de cult aflat pe lista de protectie UNESCO. GALERIE FOTO CU BISERICA DE LA POVERGINABiserica de la Povergina a fost construita in 1782, integral din lemn, mai precis din barne de stejar. Din lacasul de cult din Tara Fagetului, care poarta hramul "Sfintii ... citeste toata stirea